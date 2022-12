Infortunio Kim, contatti tra Napoli e staff medico Corea del Sud

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è in continuo contatto con lo staff medico della Corea del Sud per l’infortunio di Kim.

Kim Min-Jae sta recuperando da un infortunio al polpaccio destro ed a quanto sembra il Napoli starebbe monitorando di continuo le sue condizioni. Attualmente il difensore è impegnato con la Corea del Sud in occasione del Mondiale, ma il club partenopeo sarebbe in continuo contatto con lo staff medico della Nazionale coreana.

Ecco le parole del Corriere del Mezzogiorno:

“Min-Jae Kim ieri è rimasto in panchina, aveva chiesto il cambio al 91’ contro il Ghana, perché si porta dietro un fastidio al polpaccio destro, il Ct Paulo Bento proverà a recuperarlo per gli ottavi di finale dall’affaticamento muscolare che l’ha fermato contro il Portogallo ed il Napoli è costantemente in contatto sia col giocatore che con lo staff della Nazionale coreana per seguire tutti gli sviluppi della sua situazione. Nessuna ansia ma attenzione massima sulle sue condizioni. Il club azzurro continuerà a monitorare la situazione a distanza, il coreano è uno dei punti di forza della squadra di Spalletti.”

Fonte foto: Instagram, @kiminjae3

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato: Demme obiettivo della Salernitana per il centrocampo

Inchiesta Juve, Dybala: “Non abbiamo rinunciato alle mensilità, ce le hanno pagate dopo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rapine violente a Palermo, tre arresti