Infortunio Rrahmani: ecco quando si unirà totalmente al gruppo

Il quotidiano Il Mattino riporta le ultime sulla situazione di Amir Rrahmani, difensore del Napoli che sta recuperando da un infortunio.

Amir Rrahmani sta recuperando pian piano da un infortunio avvenuto durante la sfida tra Napoli e Cremonese. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino il difensore originario del Kosovo presto si unirà al gruppo completamente.

“Prosegue il lavoro personalizzato sul campo di Rrahmani che s’infortunò nella trasferta contro la Cremonese, il difensore kosovaro dovrebbe unirsi totalmente al gruppo al ritorno Castel Volturno e sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter. Non si è allenato il portiere Sirigu che ha svolto lavoro personalizzato in piscina.”

Fonte foto: Instagram, @amir_rrahmni13

