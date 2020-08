Pres. regione Abruzzo: “Ritiro Napoli a Castel di Sangro: inizia il 24 agosto”

Presidente regione Abruzzo annuncia: il ritiro del Napoli a Castel di Sangro inizia il 24 agosto

Notizie calcio Napoli – Il Presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss riguardo il ritiro estivo del Napoli:

“La sconfitta del Napoli a Barcellona ha un po’ accelerato le cose per il ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, ma posso dire che saremo pronti. Durata del ritiro? Ho sentito De Laurentiis qualche ora fa, non ci ha detto la durata ma penso che almeno due settimane a partire dal 24 agosto. Non escludo possano allungarsi ancora di più visto che il campionato inizierà il 19 settembre. Stiamo lavorando con tutti gli organi sanitari affinché l’afflusso dei tifosi avvenga nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Stiamo lavorando anche per permettere ad un numero limitato di tifosi all’interno dello stadio per assistere alle partite amichevoli. Con De Laurentiis stiamo lavorando affinché possano farsi amichevoli con squadre abruzzesi. Se saranno Teramo, Castel di Sangro e Pescara? Non siamo lontani dalla realtà”.

