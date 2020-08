Ghoulam cerca squadra: Mendes si sta muovendo per portarlo in Premier

Secondo Tuttosport, Faouzi Ghoulam potrebbe salutare il Napoli per accasarsi in Premier League. Il suo procuratore sta lavorando sodo per trovargli una squadra.

“Ha un contratto da 3,5 netti a stagione fino al 2022, il suo agente Jorge Mendes sta preparando il terreno per un passaggio in Premier League, al Wolverhampton”.

Questo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport in un articolo a firma di Raffaele Auriemma.