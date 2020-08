Milik-Juventus, le trattative procedono nonostante l’esonero di Sarri

GdS – Milik piace ancora alla Juventus: si tratta per uno scambio

Tutti pensavano che con l’esonero di Sarri il gradimento per Milk, da parte della Juventus, andasse scemando. A quanto pare, stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante polacco resta in cima ai pensieri della Vecchia Signora per sostituire Gonzalo Higuain, anche dopo il cambio di allenatore.

Ecco quanto riporta l’edizione odierna della rosea: “È vero che Arkadiusz Milik aveva avuto il gradimento di Sarri, ma in questo caso il polacco ha i requisiti per rimanere in cima alla lista bianconera. Il gradimento tecnico è ovviamente confermato, ma soprattutto il suo ingaggio da 4 milioni netti permette un sostanzioso risparmio rispetto all’attuale stipendio dell’argentino (7,5 milioni). In questo caso il problema resta l’intesa con il Napoli. Federico Bernardeschi piace al club campano, ma la sua valutazione coinciderà con le idee juventine di uno scambio pressoché alla pari? Il dialogo sotto traccia prosegue”.

