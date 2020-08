TWITTER – Osimhen chiede scusa: “Sono ancora un ragazzo!”

Victor Osimhen torna a scrivere su Twitter dopo il post non proprio amichevole rivolto ai giornalisti. I toni stavolta sono decisamente diversi e il calciatore si scusa per quanto scritto nei confronti di un giornale nigeriano. Tutto è nato da una dichiarazione, a detta del calciatore “non veritiera”, in cui Osimhen dichiarava di voler emulare Maradona.

IL TWEET

“Per quanto non mi piaccia essere citato erroneamente o sottratto al contesto dai media, voglio scusarmi con Punch e altri giornalisti che si sono sentiti offesi per il tipo di linguaggio che ho usato nel mio post precedente. Mi dispiace, non siate irritati, sono ancora un ragazzo … Pace“.

As much as I dislike being misquoted or taken out of context by the media, I want to apologise to @MobilePunch and other journalists that felt offended for the type of language I used in my earlier post,sorry about it,make una no vex I still be una boy…peace❤️

— victor osimhen (@victorosimhen9) August 9, 2020