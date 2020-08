Napoli, sondaggio per Reguilon del Real Madrid

Il Napoli sonda Reguilon

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha sondato il terzino sinistro del Real Madrid Sergio Reguilon. Lo spagnolo, nell’ultima stagione era in prestito al Siviglia e non dovrebbe rientrare nei programmi dei blancos. Il classe ’98 non trova spazio a Madrid, dove è chiuso da Mendy e Marcelo. I buoni rapporti tra Perez e De Laurentis, potrebbero accelerare la trattativa.

