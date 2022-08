Il Verona non è soddisfatto di Cioffi, è già sotto esame

Inizio complicato per Cioffi al Verona

Gabriele Cioffi è già un osservato speciale in casa Verona, dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Bari il neo tecnico gialloblù sarebbe già in bilico. Come riportato da MIchele Criscitiello attraverso il suo account Twitter ufficiale, la società scaligera non sarebbe contenta del suo operato. Ecco il tweet:

“Verona, società non contenta dell’operato di Cioffi. L’ex allenatore dell’Udinese già osservato speciale del club di Setti.”

***Verona, società non contenta dell’operato di Cioffi. L’ex allenatore dell’Udinese già osservato speciale del club di Setti*** @tvdellosport #sportitaliamercato — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 9, 2022

