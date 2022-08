Simeone attende l’ok dal Verona, il Cholito pronto per visite mediche e firma

Simeone sempre più vicino al Napoli

Giovanni Simeone è sempre più vicino al Napoli, dopo la cessione di Petagna al Monza l’attaccante argentino attende l’ok del Verona per effettuare le visite mediche. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due club stanno limando gli ultimi dettagli ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“I due milioni e mezzo che il Napoli ha ottenuto dalla cessione di Petagna al Monza verrebbero girati immediatamente come anticipo-prestito; il resto, altro dodici milioni di euro, sarebbero da riconoscere in futuro, tra una o due annualità, ed arriverebbero comunque dalla Brianza, da dove ne partiranno, nella prossima estate, altri 12 e mezzo.

E’ un complicato intrigo, anche una forma di equilibrismo finanziario, che rispetta il bilancio e pure l’organico: Simeone, come Petagna, ha le valigie sistemate nel cofano della macchina, è pronto a mettersi in viaggio per sostenere le visite mediche ma deve ottenere il «via libera» dalle società. L’ultimo miglio rimane sempre quello più pericoloso”.

