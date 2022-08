Simeone-Napoli: frenata improvvisa, ADL blocca Petagna al Monza

La telenovela Simeone non trova ancora il lieto fine

Il mercato del Napoli rimane bloccato. Ebbene si, sembrava tutto fatto per Giovanni Simeone al Napoli ma ora le cose sono cambiate drasticamente. L’edizione online del quotidiano Repubblica riferisce che Aurelio De Laurentiis avrebbe momentaneamente bloccato la vendita di Andrea Petagna al Monza. L’accordo tra l’attaccante e il club brianzolo c’è ma il centravanti resta per ora a Napoli. La trattativa con il Verona per Simeone sta vivendo momenti difficili. L’accordo tra De Laurentiis e Setti (prestito oneroso a 2 milioni di euro, più obbligo di riscatto a 12,5 milioni) è stato trovato da tempo, ma nelle ultime ore il presidente dei partenopei avrebbe fatto dietrofront, spingendo invece per il diritto di riscatto invece dell’obbligo.

