Raspadori-Napoli: punto di svolta, il Sassuolo abbassa le sue richieste

L’esperto di mercato per la Rai, Ciro venerato, riferisce le ultime sulla trattiva Napoli-Sassuolo per Giacomo Raspadori. Stando a quanto riferito dall’esperto il club neroverde avrebbe abbassato le pretese per il giocatore. La richiesta ora sarebbe di 30 milioni più 5 di bonus facili da raggiungere. Diversi da quelli che propone il Napoli (20 gol o qualificazione in Champions consecutiva per almeno 2 anni). I partenopei dovranno quindi rimodulare la loro offerta di 27 milioni più 6 di bonus (ritenuti difficili da raggiungere dal ds Carnevali).

