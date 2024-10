Corriere dello Sport – Osimhen sui canali del Galatasaray: “Valgo più di cento milioni”

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’esclamazione di Victor Oismhen, intervistato dai canali ufficiali del Galatasaray. Il giocatore, attualmente in prestito, ha commentato il suo valore economico “valgo più di cento milioni”.

“Lo pensa e lo dice, l’attaccante di proprietà del Napoli, ai canali ufficiali del Galatasaray, società dove si è trasferito in prestito a inizio settembre. Il nigeriano detta il suo valore, ma la nuova clausola dice altro: attiva dal prossimo gennaio, scenderà da 130 a 75 milioni e sarà valida per tutti i club tranne quelli italiani. In occasione del suo trasferimento in Turchia, il Napoli ha anche raggiunto l’accordo per un’opzione di rinnovo a proprio favore per un’ulteriore stagione rispetto alla scadenza attuale (da 2026 a 2027)”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

