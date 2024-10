Dazn – De Giuseppe: “Non succedeva dall’anno di Spalletti, tutti i giocatori sono coinvolti. Basti vedere Kvara”

Il giornalista Alessio De Giuseppe, è intervenuto in diretta, nel post partita di Napoli-Monza: “Conte ha riportato anche la gente allo stadio, cosa che l’anno scorso non era così frequente vedere. Comunque nelle ultime tre partite qui a Fuorigrotta lo stadio era sempre pieno, 50mila persone anche col Monza. Colori, sensazioni e rumori di quei due anni con Spalletti, è uno stadio molto più coinvolto. È tornato anche Luciano Spalletti al Maradona, una presenza quasi mistica.

E poi la cosa che vediamo da bordocampo è il coinvolgimento di tutta la squadra, anche soprattutto quelli in panchina, cosa che succedeva in quell’annata. Politano che dedica il gol sì alla figlia, ma poi a Spinazzola. È un aspetto che succedeva nell’anno di Spalletti, cioè tutti coinvolti. Per esempio Kvaratskhelia chi va ad abbracciare? Uno dei suoi concorrenti per la titolarità, ovvero Ngonge, che praticamente non ha mai giocato in campionato e Kvaratkhselia gli va a dedicare il gol“.

