Corriere dello Sport – McTominay, è la chiave per il cambio modulo di Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza di Scott McTominay per Antonio Conte: “Scott ama Napoli come Napoli ama McTominay. Equazione perfetta, facilissima ma non scontata considerando che ha collezionato appena quattro presenze con la nuova squadra, di cui due dal primo minuto.

Però, beh, il tempo trascorso insieme è parso a ognuno sufficiente per innamorarsi dell’altro: McT è un centrocampista di valore assoluto, un pezzo di Premier che ha dato spessore, forza e ritmo al gioco della squadra, tanto da diventare una delle chiavi del cambio di modulo e del sistema di gioco che Conte ha cominciato a esibire proprio dopo il suo arrivo. E di Billy Gilmour: a proposito, entrambi sono stati convocati dal ct della nazionale scozzese Steve Clarke per gli impegni di Nations in programma nel corso della sosta contro Croazia e Portogallo. A suo tempo. Il primo step sarà il Como, venerdì al Maradona, per confermare il primo posto in classifica”.

