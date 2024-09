Fin dove può spingersi il Napoli di Antonio Conte?

Con la vittoria di ieri contro il Monza il Napoli di Antonio Conte è primo nella classifica di Serie A. Il campionato è appena cominciata ma sotto la guida del tecnico salentino si noterebbe già una differenza nella squadra azzurra rispetto allo scorso anno, quando ha concluso la stagione appena al decimo posto. In fondo un Napoli così vincente non si vedeva dalla stagione 2022-2023, cioè dalla vittoria dello Scudetto sotto la giuda di Luciano Spalletti, che ieri era proprio tra gli spettatori dello Stadio Maradona.

Eppure l’inizio del campionato non era per nulla partito nel migliore dei modi. Contro l’Hellas Verona, in occasione della prima giornata, la squadra di Conte portò a casa una netta sconfitta. Tutto faceva presagire che nulla era cambiato rispetto alla stagione precedente. Dopo il fischio finale lo stesso tecnico chiese scusa ai tifosi senza troppi giri di parole, ma subito mise in chiaro che il suo obiettivo era lavorare sodo per cambiare le cose. Il cambiamento non tardò infatti ad arrivare: dalla seconda giornata il Napoli ha iniziato a collezionare una serie di vittorie nette. A parte il pareggio contro la Juventus il club ha sempre portato a casa i tre punti, trovandosi adesso al primo posto. Pian piano Antonio Conte ha iniziato a conoscere i suoi uomini da ogni punto di vista e lavorare al meglio giorno dopo giorno. Guardando l’inizio della stagione corrente è impossibile non ricordare il Tricolore azzurro, tuttavia proprio ieri sera, dopo la gara contro il Monza, lo stesso tecnico ha sottolineato di restare con i piedi per terra in quanto il cammino da fare è ancora lungo. Inoltre Antonio Conte ha ricordato che la squadra continua a lavorare duro sfruttando al meglio anche le soste di campionato con l’obiettivo di migliorare sempre di più.