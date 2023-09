Biglietti Napoli-Udinese, rimandata la vendita libera: il comunicato

La SSC Napoli ha comunicato che la vendita libera dei biglietti per Napoli-Udinese è rimandata a data da stabilire.

È da poco arrivato un comunicato ufficiale da parte della SSC Napoli relativo ai biglietti per la sfida di campionato contro l’Udinese, in programma il prossimo 27 settembre.

La vendita libera di questi ultimi, relativa alla fase 2, è stata rimandata a data ed orario da destinarsi.

Di seguito l’annuncio pubblicato sul sito ufficiale del club:

“SSC Napoli comunica che, in attesa delle determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, l’inizio della Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Udinese del 27/09/2023 è posticipata a data e orario da destinarsi.

A partire dalle ore 12:00 di oggi Lunedì 18 Settembre 2023 proseguirà la vendita dei biglietti, con obbligo di Fidelity Card (Fan Stadium Card), secondo le modalità e con i prezzi scontati previsti in Fase 1 (si rinvia, in proposito, al testo del relativo comunicato consultabile cliccando qui.”

