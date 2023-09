Napoli, problemi anche in attaccato: l’analisi

Il Corriere del Mezzogiorno si è focalizzato sull’attacco del Napoli dopo la sfida di campionato pareggiata contro il Genoa.

Il giorno dopo Genoa-Napoli l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrata sull’attacco della squadra allenata da Rudi Garcia, in particolare su Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Secondo le parole del noto quotidiano, il club azzurro non avrebbe qualche problema solo in difesa con la partenza di Kim Min-Jae, bensì anche nel reparto offensivo.

Di seguito ecco quanto si legge in merito alla questione:

“E’ già tempo di pensare alla prima partita del girone di Champions, in programma mercoledì sera a Braga. Fin troppo facile mettere sotto accusa la difesa, dopo l’addio del gladiatore Kim, ma a Genova si è visto anche come Kvaratskhelia abbia qualche problema in più rispetto alla passata stagione e Osimhen non riesca a essere devastante come siamo stati abituati a vederlo sempre dal rientro in campo dopo l’infortunio dello scorso anno.”

