Gli eventi più visti di ogni grande sport

Ogni sport ha il suo evento di punta, uno spettacolo che attira milioni di spettatori da tutto il mondo. Questi eventi evidenziano la profonda passione e il significato culturale dello sport nella nostra vita.

Con l’avvento di Internet e dello streaming sono sempre di più le persone che guardano eventi dall’altra parte del mondo. In questo articolo esploreremo gli eventi più visti in alcuni degli sport più conosciuti al mondo.

Calcio – Coppa del Mondo FIFA

Tenuta ogni quattro anni, la Coppa del Mondo FIFA è l’evento sportivo più seguito del pianeta. Nel 2018, oltre 3,5 miliardi di spettatori si sono sintonizzati per vedere le partite del torneo. Il culmine, la finale, ha attirato oltre un miliardo di persone.

Il Mondiale risulta quindi l’evento più seguito al mondo. Questo sia perché è lo sport più conosciuto al mondo, sia perché la competizione mette di fronte le nazioni più importanti che si giocano il titolo di Campioni del Mondo.

Football americano – Super Bowl

Il Super Bowl, la finale della National Football League (NFL) è un fenomeno culturale. Sono tantissime le persone negli Stati Uniti che organizzano feste e raduni per vedere l’evento anche se non strettamente appassionati al football americano.

Con un pubblico nordamericano, raccoglie ogni anno oltre 100 milioni di spettatori.

Questi numeri lo rendono l’evento più seguito negli Stati Uniti. Con i concerti prima della partita e le famose pubblicità che constano milioni e milioni il Super Bowl è un evento unico nel suo genere.

Cricket – Finale della Coppa del Mondo di Cricket ICC

La Finale della Coppa del Mondo è sotto lo sguardo di centinaia di milioni di appassionati da tutto il mondo. Tutto ciò nonostante in molti paesi il Cricket sia ancora oggi poco conosciuto.

Tennis – Wimbledon

Wimbledon si distingue tra gli slam con la tradizione e il bacino di pubblico che riesce a portare con sé.

Le finali maschili e femminili ogni anno attirano da tutto il mondo decine di milioni di telespettatori, soprattutto se sono le leggende del tennis a sfidarsi.

Olimpiadi – Cerimonia di apertura

Le cerimonie di apertura dei Giochi olimpici invernali, e soprattutto estivi sono uno sfolgorante spettacolo di cultura, tecnologia e spirito umano.

Queste cerimonie attirano spesso centinaia di milioni di spettatori, contando che poi le singole gare hanno un pubblico molto più distribuito.

Basket – Finali NBA

Le finali NBA, soprattutto tra squadre storiche come i Lakers o i Celtics, attirano un pubblico enorme.

Negli ultimi anni le Finali hanno registrato numeri di spettatori nell’ordine delle decine di milioni a livello globale. Questo sport sta pian piano aumentando la propria popolarità anno per anno.

Formula 1 – Gran Premio di Monaco

Sebbene ogni gara di F1 sia molto vista, il Gran Premio di Monaco è un evento unico nel suo genere. Ambientato nell’incredibile scenario cittadino di Monte Carlo, attira celebrità, reali e milioni di spettatori in tutto il mondo che seguono l’evento live.

Conclusione

Questi eventi testimoniano la popolarità degli sport a livello globale. Indipendentemente dalla lingua, dalla cultura o dalla geografia, gli eventi sportivi portano sempre spettacolo ed emozione a chi li guarda. È anche per questo motivo che ogni sport popolare ha il suo evento con milioni se non miliardi di spettatori.

