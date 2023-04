Biglietti Napoli-Verona in vendita da domani: decisione sulla fidelity card, tutte le info

Biglietti per Napoli-Verona, tutte le info

I biglietti per la gara di Campionato Napoli-Hellas Verona, in programma il 15 aprile 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 7 aprile 2023.

I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity.

In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

MODALITÀ DI VENDITA

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

– on line, sul sito di Ticketone, In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card).

– presso i punti vendita Ticketone abilitati. Anche in tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card).

