Napoli, parla Ndombele: “Qui sono felice, il mio futuro lo decideranno i club”

Il centrocampista del Napoli Tanguy Ndombele ha rilasciato un’intervista ai colleghi francesi di So Foot, dove ha parlato del presente in azzurro ma anche di futuro. Ecco quanto dichiarato:

“Non so quale sarà il mio futuro, tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i club e il Napoli ha una opzione per l’acquisto. Non mi pesa essere in prestito qui, ma a volte vedo che i calciatori sono trattati più come merce che come persone. Addio dagli Spurs? Non c’era altra soluzione con il Tottenham e sono felice di aver scelto Napoli. Con Conte non c’era scelta, avrei voluto dimostrare il mio valore in campo ma ero ai margini del gruppo, mi è stato comunicato sin dal primo giorno di ritiro con la squadra. Io svogliato? È una etichetta che ho sempre avuto, dalla scuola al campo. Ma non è così, anzi lavoro costantemente per migliorare”.

