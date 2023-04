La Stampa – Juve-Inter, un dirigente ha tentato di arrivare al contatto fisico con l’arbitro.

L’andata di semifinale di Coppa Italia, tra Juve ed Inter, non sarà di certo ricordata per le performance di gioco, piuttosto quelle “violente”. Dall’ottantesimo in poi si è scatenato il delirio in campo. I tre ispettori della Procura Federale, presenti all’Allianz Stadium, hanno riempito ben 4 pagine di allegati, per cercare di ricostruire quanto accaduto verso i minuti finali del match. La vicenda che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata quella di un dirigente dell’Inter, che più volte ha cercato il contatto fisico con l’arbitro, con annesse offese.