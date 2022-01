Pedullà: “Sondaggio del Genoa per Gattuso”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato dei potenziali nomi per la panchina del Genoa tramite il suo profilo Twitter:

#Maran aspetta ancora una telefonata dal #Genoa, non arrivata fino alle 19,30, ha un contratto (come #Ballardini) e vuole capire. Resiste opzione #Nicola, ma può succedere di tutto. Nel pomeriggio sondaggio per #Gattuso

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 18, 2022