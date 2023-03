La Gazzetta dello Sport – Leao, rinnovo in stand-by: Mendes ha avuto contatti col Real Madrid.

Secondo le ultime novità del quotidiano, il rinnovo di Rafael Leao con il Milan, sarebbe decisamente in fase di stallo. Da quanto è emerso il mese scorso, il suo procuratore, Jorge Mendes, ha avuto un incontro con il Real Madrid, per capire quali fossero le intenzioni dei Blancos. Secondo il giornale è solamente un sondaggio, e non dovrebbe destare problemi in casa rossonera, ma sicuramente è un segnale sul futuro del portoghese. Le incognite in merito alle volontà del giovane attaccante solo molte, perché lui a Milano sta bene, ma la trattativa per il prolungamento di contratto fatica a decollare. Ad oggi l’ipotesi addio è concreta.

Fonte foto: Flickr.com

