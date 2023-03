VIDEO – Sorpresa di Giovanni Simeone al papà Diego, ieri a Madrid

Sorpresa di Giovanni Simeone al papà Diego, ieri a Madrid

Notizie Calcio – Sorpresa di Giovanni Simeone al papà Diego. Ieri a Madrid, è stata grande festa al Wanda Metropolitano per Diego Simeone, tecnico dell’Atlético Madrid oramai entrato nella storia in virtù anche delle 613 panchine centrate ieri.

Sorpresa Giovanni Simeone a papà Diego a Madrid

Serata resa ancor più speciale per il tecnico sia per il 6-1 rifilato dai suoi al Siviglia ma anche per una presenza inaspettata e speciale: quella del figlio Giovanni, attaccante del Napoli, che ne ha approfittato dei due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti per prendere parte al grande evento.

Dalla Spagna le immagini bellissime dell’incontro tra padre e figlio, e la reazione di grande sorpresa del tecnico ignaro della presenza del Cholito.

Il video

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

De Paola: “Lo scricchiolio non mette brividi al Napoli. Lo shampagne al momento opportuno”

Corbo: “Ci sono cascati tutti. Per ricominciare a vincere, il Napoli ha una solo modo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici