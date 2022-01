Modugno: “Insigne? Ecco quanto ci vorrà per il suo recupero”

Il giornalista rivela quanto tempo ci vorrà per rivedere in campo il capitano azzurro

Francesco Modugno, giornalista sportivo di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento ha dato anche un’idea più chiara sui tempi di recupero di Lorenzo Insigne.

Queste le sue parole:

“Per il recupero di Lorenzo serve ancora qualche giorno. Per gli infortuni muscolari serve affidarsi alle sensazioni del giocatore. Lorenzo ha la voglia di chiudere in bellezza questi ultimi mesi a Napoli. Per la sua storia in questa città sarebbe giusto che riuscisse a lasciare un segno, segno che in realtà è già riuscito a lasciare con 114 gol e 91 assist”.

