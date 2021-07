L’Italia è campione d’Europa!

Italia sul tetto d’Europa: battuta l’Inghilterra 4-3 ai calci di rigore

Gli azzurri si impongono sull’Inghilterra ai calci di rigore e per la seconda volta nella storia vincono la competizione europea.

Inizio in salita per la squadra di Mancini che dopo due minuti era già in svantaggio grazie alla rete messa a segno da Shaw. I ragazzi non hanno mai mollato e al 67′ ci pensa Bonucci a pareggiare i conti.

Dopo i tempi supplementari ci sono voluti i calci di rigore per assegnare il titolo.

Risultato finale: Italia-Inghilterra 4-3

