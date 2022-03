Oppini al veleno su Insigne: “Non è un campione, si è visto con la Macedonia: ecco perché va al Toronto”

Oppini al veleno su Insigne, duro commento sulla prestazione in Nazionale

Francesco Oppini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 7 Gold dopo la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord, commentando in modo duro la prestazione di Lorenzo Insigne. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo parlato per sei mesi della decisione di Lorenzo Insigne di andare nella Major League Soccer. Ma ora avete capito perché il capitano del Napoli va a giocare nel Toronto e non nel Real Madrid? E’ chiaro dopo un match così. Insigne non è un campione, ce ne siamo resi conti al Barbera nel match contro la Macedonia. Donnarumma? Cade prima che il pallone arrivi dalle sue parti. E Immobile? Non è un attaccante da grandissima squadra, può andare bene alla Lazio, ma non in top team”.

