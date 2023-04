Napoli, in arrivo il rinnovo di Rrahmani. Accordo fino al 2027

Rrahmani pronto al rinnovo con il Napoli

Il rinnovo di Amir Rrahmani con il Napoli è ormai ad un passo, sono stati limati gli ultimi dettagli tra le parti con la firma e l’annuncio che dovrebbe arrivare a giorni. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il centrale azzurro firmerà un accordo che lo legherà al club di De Laurentiis fino al 2027. Rrahmani dopo una prima stagione in azzurro tra alti e bassi, sotto la guida di Luciano Spalletti è diventato uno dei perni principali della difesa diventando un elemento fondamentale per i meccanismi difensivi nello scacchiere tattico del tecnico toscano. Dopo qualche mese di trattativa, ora è pronto a firmare il nuovo contratto.

