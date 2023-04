Osimhen, corsa contro il tempo: scalpita per rientrare contro il Milan

L’infortunio di Victor Osimhen è diventato una corsa contro il tempo. Il nigeriano scalpita, vuole rientrare il 12 aprile, in vista dell’andata Champions contro il Milan. L’edizione odierna del quotidiano fa il punto della situazione sulle condizioni dell’attaccante.

“Osimhen che scalpita in vista di mercoledì perché non avverte particolare dolore, ma lo staff sanitario resta cauto perché la distrazione c’è e non si vogliono correre rischi con uno “scattista” come il nigeriano, ragion per cui una valutazione più approfondita si avrà solo all’inizio della prossima settimana“.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, in arrivo il rinnovo di Rrahmani. Accordo fino al 2027

Juve-Inter: cosa rischia Cuadrado dopo il pugno ad Handanovic

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli-Eintracht: tornano in Germania i tre ultrà tedeschi