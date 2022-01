Calciomercato, il Napoli sfida la Fiorentina per Julian Alvarez

Calciomercato, anche la Fiorentina su Julian Alvarez

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti, che ha dato le ultime notizie in merito ad un passaggio di Julian Alvarez al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Julian Alvarez al Napoli? Non sarebbe un’operazione da gennaio, un’idea per giugno. Si cerca di giocare d’anticipo. Le più interessate al calciatore sono Napoli e Fiorentina, ma il prezzo non è banale, almeno 20 milioni di euro. Ragazzo giovane, bravo, validissimo, un profilo importante e che piace a tanti, non solo in Italia. Il suo procuratore ha iniziato un ‘tour europeo’ con sei mesi di anticipo e non si può dire chi sia in vantaggio sugli altri, perché il ragazzo si muoverà in estate. Non abbiamo conferme su eventuali interessamenti da parte di Milan ed Inter, altre squadre alle quali Alvarez è stato accostato. Riperto: attaccante forte, ma il suo procuratore ha cominciato per tempo il suo lavoro in vista dell’estate ed ora non si hanno squadra in pole sulle altre”.

