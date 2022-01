Alvino: “ADL ha offerto 3 milioni a Lorenzo Insigne per il rinnovo”

Alvino svela la cifra offerta da ADL a Lorenzo Insigne

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha svelato un retroscena in merito alla trattativa tra Lorenzo Insigne e De Laurentiis per il rinnovo del capitano azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“So per certo che il Napoli ha offerto a Lorenzo Insigne il rinnovo a una cifra pari a 3 milioni e 650mila euro. Di conseguenza Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis non gli hanno proposto l’ingaggio che percepisce attualmente. Al Toronto guadagnerà dieci, undici milioni di euro. In pratica percepirà circa sette, otto milioni di euro più di quanto avrebbe guadagnato a Napoli. Non è una differenza da poco”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli sfida la Fiorentina per Julian Alvarez

Napoli-Salernitana, il match è a forte rischio. Nelle prossime ore arriva la decisione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Morto Sergio Lepri, ex direttore dell’ANSA