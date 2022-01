Napoli-Salernitana, il match è a forte rischio. Nelle prossime ore arriva la decisione

Napoli-Salernitana, avanza l’ipotesi del rinvio

Napoli-Salernitana è a forte rischio rinvio, dopo che i casi all’interno del gruppo squadra dei granata sono arrivati ad otto. In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il legale della Salernitana, Francesco Fimmanò, che ha fatto chiarezza su quanto sta succedendo. Ecco quanto dichiarato:

“C’era già un focolaio settimana scorsa, l’avevamo segnalato all’ASL settimana scorsa. Oggi ci sarà la riunione tra i segretari sul nuovo protocollo e vedremo come andrà a finire. La gara con la Lazio una pantomima: avevamo chiesto il rinvio. Per Udinese-Salernitana era prevedibile che il Giudice Sportivo assegnasse il 3-0 a tavolino. C’era il precedente di Juve-Napoli, in applicazione dell’episodio pregresso c’è stata coerenza. Bisogna riconoscere ai giudici una loro posizione. L’importante è che poi verrà ribaltato l’errore. Napoli-Salernitana si gioca? Ad oggi i positivi sono 8 e ne manca uno, quindi è a forte rischio.”

