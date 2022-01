Ultimatum di Gravina a De Laurentiis: “Due anni per vedere Napoli o Bari”

Ultimatum di Gravina sul tema multiproprietà

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha lanciato un ultimatum riguardo le multiproprietà, ecco quanto si legge sulle colonne del Corriere dello Sport.

Ultimatum Gravina:

“Adesso tocca a Bari e Mantova. Le proprietà di Napoli e Verona hanno due anni per vendere, a prescindere dai campionati in cui si milita. E’ una scelta per scongiurare commistioni e conflitti di interesse”.

