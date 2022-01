Ufficiale, Younes torna a Napoli. L’annuncio del Francoforte

Ufficiale, ritorno per Younes

Amin Younes torna al Napoli, dopo che in giornata l’ Eintracht Francoforte ha annunciato di aver risolto in anticipo il contratto con l’esterno tedesco. Per lui si tratta comunque di un ritorno momentaneo, visto che tra non molto verrà ceduto in Arabia Saudita. Durante la sua avventura nel club tedesco, ha totalizzato 26 presenze nella scorsa stagione. Quest’anno per lui lo spazio si è ridotto, visto che è stato utilizzato solo in una occasione.

