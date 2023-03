Napoli-Lazio, ultimissime di formazioni: ballottaggio per Spalletti, un recupero per Sarri

Napoli Lazio ultimissime di formazioni

Notizie calcio – Napoli-Lazio, ultimi aggiornamenti sulle formazioni arrivano da Sky Sport. Questa sera alle 20.45 il Napoli di Spalletti ospiterà la Lazio allo stadio Maradona per l’anticipo della 25^ giornata del campionato di Serie A.

Gli ultimissimi aggioramenti per le formazioni di Napoli-Lazio di Sky Sport:

Mister Luciano Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato Mario Rui e punterà su Mathias Olivera sull’out di sinistra. Per il resto tutto confermato, con Zielinski dal 1′ e Lozano in vantaggio su Politano per completare il tridente offensivo con Osimhen e Kvaratskhelia.

Novità in casa Lazio, con Maurizio Sarri che recupera Romagnoli in difesa al pari di Patric (reduce da influenza): in caso di eventuale nuovo forfait di uno dei due è pronto Gila. In mediana conferme per Cataldi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, il tridente offensivo sarà formato da Zaccagni e Felipe Anderson a supporto di Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Dove vedere la sfida Napoli-Lazio in tv e streaming

Sarri ha fatto una richiesta ai suoi giocatori per la sfida di stasera al Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici