NUMERI PRIMI – Napoli-Lazio: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Lazio – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la venticinquesima giornata di campionato.

Venerdì 3 marzo alle ore 20:45 il Napoli di Luciano Spalletti ritorna allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo ben ventiquattro giornate di campionato gli azzurri continuano a collezionare vittorie dominando in maniera sempre più netta la classifica di Serie A. Attualmente sono infatti a quota 65 punti mentre Inter e Milan, seconde, ne hanno 47. Dall’altra parte ci sono i biancocelesti che vengono da due vittorie consecutive e si impegneranno certamente affinché la striscia di risultati positivi non si interrompa. La squadra si trova in quarta posizione con 45 punti: vincere sarà fondamentale anche per superare eventualmente qualche avversaria in classifica.

I precedenti tra Napoli e Lazio

Napoli e Lazio si sono sfidate in tutto 162 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia; i partenopei hanno vinto in tutto 63 volte, mentre i biancocelesti sono a quota 49 vittorie. I pareggi sono in tutto 50. La prima sfida tra le due compagini avvenne nel lontano 1930: in quell’occasione fu il Napoli ad avere la meglio vincendo per 2-0. Un dato che certamente va sottolineato è il fatto che nelle ultime sette stagioni l’andamento del club biancoceleste sarebbe nettamente peggiorato. In sette anni infatti gli acquilotti hanno vinto soltanto in un occasione e pareggiato per due volte, mentre sono stati sconfitti ben dodici volte.

Statistiche

Durante questa stagione di campionato, il Napoli è la squadra che riporta la maggiore differenza tra le reti siglate e quelle subite. Per la precisione si parla di +43, per un totale di 58 gol fatti e 15 subiti. Al secondo posto c’è proprio la Lazio che è a +21: la squadra capitolina ha infatti segnato 40 reti subendone 19, portandosi dunque a +21. Il Napoli risulta inoltre essere la quinta squadra più affrontata dai biancocelesti nella storia del club.

Curiosità e cenni storici

Nel 1978 Napoli e Lazio si sono sfidate proprio in occasione della giornata di campionato numero venticinque. Quel match terminò con il punteggio di 4-3 per la squadra azzurra. Curioso anche il fatto che tra le due squadre è ricorrente lo 0-0 come risultato finale: fino ad ora infatti ce ne sono stati ben undici. Il più recente è accaduto durante la stagione di campionato 2011-2012.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere la gara tra azzurri e biancocelesti è Luca Pairetto della sezione di Nichelino. I precedenti tra il Napoli ed il fischietto piemontese sono in tutto sette: bilancio più che positivo per i partenopei che hanno sempre trovato la vittoria. La Lazio invece ha incontrato il direttore di gara in tredici occasioni collezionando nove vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Entrambe le compagini lo incontreranno per la seconda volta in questa stagione di campionato.

