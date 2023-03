Zuliani al vetriolo sul Napoli di Spalletti

Claudio Zuliani, giornalista di fede juventina, non è mai stato un estimatore o simpatizzante del Napoli e na ha dato un’ulteriore prova ai microfoni di Diretta Mercato, sulla emittente 7 Gold. Il bianoncero ha sminuito la vittoria dei partenopei contro l’Eintracht Francoforte (erroneamente da lui definito settimo in Bundesliga quando è in realtà sesto)

Queste le sue parole:

“Il Napoli sta facendo grandi cose in Champions? Ma se ha battuto l’Eintracht, una squadra che è settima in Germania. Non mi sembra che il Napoli, con tutto il rispetto, abbia battuto uno squadrone irresistibile. Vedremo se arriverà fino alla fine in Champions League, è ancora presto per giudicare gli azzurri in Europa”.

Fonte foto: Twitter @ClaudioZuliani

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

DI Marzio su Kim: “Il Napoli vuole togliere la clausola”

Zanetti, Empoli: “Napoli? Vederli dal vivo è tosta, il culmine del progetto tecnico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Falsi’ pastori per truffe a Ue, danni per quattro milioni