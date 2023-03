Florenzi su Spalletti: “Grande stima per l’uomo e per l’allenatore”

Alessandro Florenzi sul suo ex tecnico Luciano Spalletti

Alessandro Florenzi, difensore del Milan si è raccontato a Carlo Pellegatti nel Q&A di StarCasinò Sport. Il rossonero nel suo intervento ha parlato anche del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, che ha avuto alla Roma.

Queste le sue parole:

“Ho un ricordo positivo di Spalletti. Ho tanta stima per l’uomo e per l’allenatore. Il segreto del Napoli sta nell’avere un mister capace di far esprimere i giocatori appieno. Pioli? Con lui sono cresciuto, mi ha insegnato a tirare fuori il meglio di me in ogni allenamento. Ti sprona con le parole e con gli sguardi”.

