Indiscrezione di mercato: l’entourage di Kim a colloquio con un altro club

Ci sarebbe stato un incontro tra Kim e un club estero

Arrivano delle indiscrezioni di mercato riguardanti Kim Min-Jae. Stando a quanto dichiarato da Antonio Corrado nel corso della trasmissione Fuorigioco, in onda su Tele A, il giocatore ed il suo entourage si sarebbero incontrati con gli emissari di un club straniero.

Queste le sue parole:

“Vi posso dire che c’è stato un incontro tra Kim e il suo entourage con un club straniero presso l’hotel Paradiso a Napoli nella settimana prima del match con l’Udinese. Non sono riuscito a sapere il nome del club. Chi mi ha dato la notizia, mi ha riferito la notizia mi ha detto che parlavano in inglese, ma non è riuscito a carpire il nome del club. Non a caso, il Napoli, la settimana dopo, si è attivato subito per rinnovare il contratto del calciatore ed eliminare la clausola rescissoria”.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3

