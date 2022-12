Venerato: “Anche stamattina contatti tra Samp e Napoli per Bereszyński”

Venerato conferma l’interesse del Napoli per Bereszyński

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Station Football, dove ha confermato l’interesse del Napoli per il difensore della Sampdoria Bereszyński. Ecco quanto dichiarato:

“Ieri come stamattina ci sono stati dei colloqui. Entrambi i club vogliono l’operazione, come d’altronde i procuratori dei calciatori poiché conviene a tutti. Si sta discutendo circa alcuni parametri economici. Conviene alla Samp perché risparmierebbe uno stipendio oneroso ed ingaggerebbe un calciatore di prospettiva. Zanoli piace tanto al club blucerchiato. Si tratta di un affare conveniente anche per il Napoli, il quale è interessato al polacco, calciatore discusso anche tre sessioni di mercato fa. Piace tanto per la sua duttilità tattica, poiché può ricoprire diversi ruoli. Se mai Di Lorenzo dovesse avere un problema fisico, Bereszyński potrebbe avere una chance per giocare e sostituirlo”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Bartosz Bereszyński

