Il Napoli su Ilic, spunta la cifra richiesta dall’Hellas Verona

Ivan Ilic è uno degli obiettivi di mercato del Napoli; il Corriere dello Sport riporta la presunta cifra che Hellas Verona richiede.

Il centrocampista dell’Hellas Verona Ivan Ilic fa parte degli obiettivi di mercato del Napoli. Il Corriere dello Sport ha riportato la cifra che l’Hellas Verona vorrebbe dal club partenopeo.

Ecco cosa si legge sul quotidiano:

“Ilic è nel libro bianco di Giuntoli, lui davanti a chiunque altro, e quando il mercato comincerà ad avvicinarsi, ci sarà modo per ricominciare a chiacchierare amorevolmente: i venticinque milioni (o trenta?) che sembra rappresentino la cifra per lusingare il Verona viene ritenuta rilevante ma questi sono affari che avranno bisogno di trattazioni più o meno lunghe e richiederanno incontri assai ravvicinati. Il Napoli, nel suo organico così ampio, ha centrocampisti in abbondanza ma tra sei mesi dovrà ragionare con se stesso: Demme sta giocando poco, riflette sul corteggiamento della Salernitana ma vorrebbe restare e poi capire cosa accadrà; Zielinski andrà in scadenza nel 2024, potrebbe quindi diventare soggetto del desiderio per mezza Europa; e Ndombele, arrivato in prestito dal Tottenham, o verrà riscattato (a cifra considerevole: 25 milioni) o rientrerà a Londra: elementare, Watson. Tre caselle teoricamente vuote possono allestire una prova che è già nei fatti, perché su Ilic il Napoli s’è mosso con larghissimo anticipo, si è concesso perlustrazioni dirette attraverso la propria area scouting.”

