Spalletti soddisfatto del ritiro in Turchia: due aspetti lo rassicurano

La Gazzetta dello Sport si è focalizzata sul ritiro in Turchia del Napoli e sulla soddisfazione di Luciano Spalletti in merito ad esso.

Il Napoli ha quasi terminato il su ritiro in Turchia. La Gazzetta dello Sport ha parlato di Luciano Spalletti, che sarebbe soddisfatto di tale esperienza soprattutto per due aspetti.

“Il primo a essere soddisfatto della sosta e anche del ritiro il Turchia è Luciano Spalletti. L’importanza del lavoro di preparazione svolto lo si potrà valutare nel tempo. Quello che si può riscontrare visivamente al momento è quanto mostrato nelle due amichevoli giocate contro l’Antalyaspor e soprattutto contro il Crystal Palace, perché quest’ultima è squadra di Premier che dovrà andare in campo il 26 dicembre e dunque da un punto di vista di condizione deve essere più avanti. “Ebbene questa differenza non si è notata e il Napoli ha retto in campo, con parecchi cambi, però si trattava di giovani Primavera aggregati, i quali hanno saputo cogliere lo spirito di questa squadra. Che vuole essere sempre dominante in campo, tenendo il pallino del gioco. E quando va sotto di punteggio reagisce subito in maniera potente, anche in amichevole come già accaduto 4 volte in A (Verona, Lazio, Bologna e Atalanta) e una in Champions (Ajax).”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

