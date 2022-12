Napoli, il punto della situazione sugli infortuni

“Gruppo azzurro che ci completerà in questi giorni, Rrahmani, che subì un infortunio muscolare nella trasferta con la Cremonese del 9 ottobre, intensificherà il lavoro con il pallone prima di aggregarsi totalmente al gruppo: sarà pronto per l’Inter. Ancora lavoro personalizzato per Sirigu, dopo l’infortunio muscolare, che la prossima settimana riprenderà in gruppo. E tra qualche giorno si riaggregherà ai compagni Demme che è stato costretto a saltare per un affaticamento muscolare l’ultimo test di domenica in Turchia contro il Crystal Palace.”