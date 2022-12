Napoli, Ndombele uomo in più di Spalletti: può giocare in tre ruoli

Il centrocampista del Napoli Tanguy Ndombele sta dimostrando tutte le sue qualità in campo durante il ritiro in Turchia.

Tanguy Ndombele è attualmente in ritiro in Turchia con il Napoli. Luciano Spalletti ha avut modo di effettuare qualche test con la squadra in occasione di due sfide amichevoli ed il centrocampista non avrebbe deluso le aspettative.

Il Corriere dello Sport si concentra sulle doti del giocatore, affermando che fino ad ora ha già ricoperto tre ruolo differenti in campo. Tanguy Ndombele dunque potrebbe essere l’uomo in più di Luciano Spalletti.

“Il rinforzo è qui, nella sua muscolarità, nella sua versatilità, nella intraprendenza di Spalletti che ha scelto di provarlo ovunque, trequartista o interno o anche semplicemente mediano davanti alla difesa, che per lui ha moduli adatti per qualsiasi evenienza, che in Turchia, durante i dieci giorni di ritiro, ha avuto modo di cogliere l’evoluzione di un uomo rimasto a lungo nella penombra, per quell’umanissima necessità di conoscersi meglio”.

Fonte foto: Instagram, @ndombele_22

