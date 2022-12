Futuro Sirigu, il portiere vorrebbe restare a Napoli

Il giornalista Alfredo Pedullà si è concentrato sul futuro di Salvatore Sirigu, portiere che attualmente veste la maglia del Napoli.

Alfredo Pedullà si è focalizzato sul portiere del Napoli Salvatore Sirigu. Il giocatore non è ancora sceso in campo in questa stagione di campionato, inoltre di recente si è parlato di un interesse da parte della Salernitana. Il giornalista ed esperto di calciomercato ha posto l’accento in particolar modo sulle volontà di Salvatore Sirigu, che sembra coincidere con la permanenza a Napoli.

Ecco quanto riportato su alfredopedulla.com

“Si parla molto di Salvatore Sirigu in chiave mercato. Lo hanno accostato negli ultimi giorni anche alla Salernitana, effettivamente c’è stato un sondaggio. Ma il portiere fin qui non ha manifestato l’intenzione di lasciare Napoli e lo stesso club non intende privarsene. Gli scenari possono cambiare, ma per il momento il reciproco desiderio è quello di andare in tandem all’interno di una stagione che può essere memorabile.”

