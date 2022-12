Maksimovic sul Napoli: “Spero sia il l’anno giusto, tifo per loro”

L’ex difensore del Napoli Nikola Maksimovic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Napoli Magazine parlando del club azzurro.

Nikola Maksimovic ha vestito la maglia del Napoli per quattro stagioni. L’ex difensore ha rilasciato un’intervista a Napoli Magazine in cui ha parlato anche del club azzurro. Maksimovic non nasconde il suo tifo per la squadra di Luciano Spalletti; ha infatti affermato che spera nella vittoria dello Scudetto.

“Il Napoli ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica: è superiore rispetto agli altri club e c’è continuità nei risultati. Ha mostrato il calcio più bello di tutti. Credo che il club non debba perdere tempo dopo la sosta se consideriamo il fatto che solo pochi giocatori azzurri sono impegnati ora con il Mondiale. Devono riprendere il cammino con la stessa intensità di sempre. Chi non era in completa forma ha avuto il tempo di riposare. Hanno otto punti di vantaggio sul Milan ma adesso non devono rilassarsi. 57 reti su 21 partite è un dato inequivocabile, tutti i giocatori vanno in gol.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

