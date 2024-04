Corriere dello Sport – Osimhen nel mirino del Psg: nuovo pressing per l’attaccante

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Psg per Victor Osimhen. Torna di moda il nome dell’attaccante del Napoli a Parigi:

“E il Psg, nel bel mezzo dell’assalto dei club della Premier e degli immancabili arabi, lo ha fatto ancora: è tornato. Tornato sulle tracce di Osimhen, con prepotenza: in Inghilterra e anche in Nigeria si parla pure di Chelsea, United e Arsenal, ma Parigi svetta come la Torre Eiffel. Regge il confronto con tutti. Non si arrenderà. Ma sa anche che Adl aspetta i 130 milioni della clausola. Sarà un’epoca di mercato molto calda. Come caldissimi saranno i 48 giorni di campionato che partiranno domenica e scadranno il 26 maggio”.

