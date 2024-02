Napoli: oggi primo allenamento per Calzona, poi la presentazione

Francesco Calzona dirigerà oggi il primo allenamento del Napoli, successivamente ci sarà la sua presentazione.

Ieri sera è arrivato l’annuncio della SSC Napoli circa l’arrivo in panchina di Francesco Calzona.

Sky Sport ha riportato il programma di oggi della Società partenopea. Secondo quanto riportato il nuovo allenatore dirigerà il primo allenamento della squadra alle ore 14. Successivamente, alle ore 19:30, ci sarà la sua presentazione ufficiale presso lo Stadio Diego Armando Maradona.

Ecco quanto si legge:

“Dopo aver incontrato il presidente De Laurentiis in mattinata, Francesco Calzona dirigerà il primo allenamento alle 14 a Castel Volturno. Queste le sue prime parole all’uscita dall’albergo a Napoli: “Sono abbastanza emozionato, ma va tutto bene. Hamsik arriva? Vediamo, lo sento sempre”. Alle 19:30 la presentazione ufficiale allo stadio Maradona, in cui si parlerà anche della sfida di domani in Champions League contro il Barcellona.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

