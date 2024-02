UFFICIALE – Il Marsiglia esonera Gattuso

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Marsiglia: il club francese ha comunicato la notizia sui propri canali social.

L’Olimpique Marsiglia ha annunciato l’esonero di Gennaro Gattuso attraverso un comunicato ufficiale.

Di seguito quanto si legge:

“L’Olympique Marsiglia annuncia la fine del rapporto con il tecnico Gennaro Gattuso. L’Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per il costante investimento e la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro.”

