Moggi: “Sarri tornerà a Napoli, l’arrivo di Calzona serve a preparargli il terreno”

Luciano Moggi sicuro del ritorno di Sarri al Napoli

L’ex direttore generale della Juventu Luciano Moggi è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele A, rilanciano una clamorosa indiscrezione che vedrebbe Maurizio Sarri tornare in carica come allenatore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“L’ancora di salvataggio, sarà Sarri nella prossima stagione del Napoli. Calzona è stato il vice del tecnico toscano per tanti anni, adesso lo hanno chiamato per preparargli il terreno. Quando una società di calcio nel giro di 3/4 mesi cambia tre allenatori, è meglio stendere un velo pietoso e ricominciare. Credo che sia veramente incredibile aver portato il Napoli, una squadra che aveva dimostrato di poter dominare qualitativamente e agonisticamente un campionato con largo margine, in questa situazione. Calzona poteva arrivare prima? E’ stato un gesto di disperazione. Può non essere una via d’uscita buona ma il parafulmine finale può essere Sarri con un clamoroso ritorno a Napoli, altrimenti non avrebbe avuto senso prendere il suo ex viece. Ricordiamoci, che Calzona allena la Slovacchia perché Hamsik è intervenuto a favore suo. Nelle condizioni in cui è il Napoli adesso, poteva restare tranquillamente Mazzarri. Hanno previsto il futuro in anticipo e può essere giusto così”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

